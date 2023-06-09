İzmir'de 26 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu İzmir'in Urla ilçesinde 26 gündür kayıp olarak aranan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan acı haber geldi.

İHA

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan 51 yaşındaki Ali Günaltın, 13 Mayıs günü bisikletiyle gezintiye çıktıktan sonra kayboldu.

Günaltın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve yakınları, Ali Günaltın'ı bulmak için günlerdir yoğun çaba sarfederken, Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerdeki arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ise, evden çıktıktan sonra mahallede giderken bisikletiyle yolculuk yaptığı görüldü.

13 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan Ali Günaltın'dan bugün üzücü haber geldi.

Ağaca asılı bulundu

Jandarma ekipleri, Ali Günaltın'ın cesedini, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın ölüm nedeni, burada yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.