İzmir’de 26 yaşındaki gencin can verdiği feci kaza kamerada Tır ile çarpışan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Ölüm, 26 yaşındaki genci İzmir’in Torbalı ilçesinde yakaladı… Dün saat 20.40 sıralarında seyir halinde olan Delil Süer'in kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir-Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer’in kullandığı otomobil alev aldı. Sıkıştığı araçtan vatandaşlar çıkardı Genç sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Süer’i çevrede bulunan vatandaşlar kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü yakalandı Polis, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T.'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci kaza kamerada Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, sağ şeritte bulunan tırın sola dönmek için manevra yaptığı ve sol şeritten Delil Süer'in kullandığı otomobilin hızla gelerek tıra çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.