İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı

AA & Ensonhaber

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

12'Sİ ÇOCUK 29 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale sonucu, içinde 12'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmenin bulunduğu bot durduruldu. Göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.