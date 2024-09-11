İzmir'de 3 araç, yıkılan istinat duvarının altında kaldı Menderes ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle 2 otomobil ve 1 kamyonet, yıkılan istinat duvarı altında kalarak zarar gördü.

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DHA

İzmir’in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yıkılan istinat duvarının altında kalan araç sahipleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"KASKOM YOK, ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK"

Olayda kamyoneti zarar gören inşaat işçisi Yavuz Kalender (41), sabah 04.50 sularında büyük bir gürültüyle uyandığını belirterek,

Yeni inşa edilmiş bir istinat duvarı olduğunu düşünerek aracımızı buraya park ettik. Ancak geldiğimizde duvarın tamamen çökmüş olduğunu gördük. İstinat duvarının yapısı uygun görünmüyordu. Kendi geçimimi el emeğiyle sağlıyorum ve kaskom yok. Şimdi bu zararı kim karşılayacak, aracımı nasıl çıkaracağım hiç bilmiyorum

dedi.

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aynı olayda hem kendi otomobili hem de kızının aracı zarar gören emekli işçi Nusret Karlıdağ (64) ise,

Yağmur 04.00’te başladı. Bir süre sonra komşum beni arayarak istinat duvarının yıkıldığını söyledi. Yetkilileri bilgilendirdik ve mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini bekliyoruz

şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)