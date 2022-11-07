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    İzmir'de 3 kez mühürlenen kıraathaneye baskın

    Kumar oynandığı nedeniyle 3 kez mühürlenen kıraathane sahibi, mührü yeniden bozdu. Ekiplerin baskını sonucu 47 kişi suçüstü yakalanırken, şahıslara 85 bin 493 TL para cezası verildi.
    • 07.11.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:55
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    İzmir'de 3 kez mühürlenen kıraathaneye baskın

    İzmir'de defalarca mühürlenen kumar yuvasına baskın gerçekleştirildi.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde İ.A. isimli şahsa ait son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathanede, mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisini aldı.

    Ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için harekete geçti.

    Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince adrese baskın yapıldı.

    47 kişi suçüstü yakalandı

    Yapılan baskında, 47 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bazı kişilerin, masaların altına ve dolaplara saklanması dikkat çekti.

    İzmir de 3 kez mühürlenen kıraathaneye baskın #1

    Şahıslara 85 bin 493 TL para cezası

    Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise toplam 85 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, işletme tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 18 adet materyale el konuldu.

    Sürekli mührü bozan şüpheli İ.A. hakkında, “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” ve “Mühür Bozma” suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Suç makinesi yakalandı

    Öte yandan, işletme içerisinde yapılan kimlik sorgulamasında, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 61 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    İzmir de 3 kez mühürlenen kıraathaneye baskın #2


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