İzmir'de 3 moto kurye yaşlı adama saldırdı 63 yaşındaki servis şoförü, yol vermeme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada 3 moto kurye tarafından öldüresiyle dövüldü.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

35 JA 5020 plakalı servis aracının sürücüsü 63 yaşındaki Mehmet Y. ile moto kurye arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

3 moto kurye yaşlı adama saldırdı

Tartışmayı gören çevredeki diğer moto kuryelerin de olaya dahil olması üzerine yaşlı servis şoförü, 3 moto kuryenin saldırısına uğradı.

Kavgayı gören çevre esnaf ve vatandaşların araya girerek olayı yatıştırmaya çalışmasına rağmen 3 moto kurye, yaşlı adamı kimseye aldırış etmeden darbetmeye başladı.

Gözaltına alındılar

İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince saldırgan moto kuryelerden Ahmet T., Erkal Ç. ve Murat C.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı servis şoförü ise ambulans ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Buradaki tedavisinin ardından polis merkezine giden Mehmet Y., saldırganlardan şikayetçi olurken, şahısların da Mehmet Y.’den şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki esnafın da moto kuryelerden rahatsız oldukları, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)