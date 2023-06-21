İzmir'de 4 Türkmen’in katili tutuklandı Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan katil, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katile yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Kan donduran vahşet, İzmir’de yaşandı…

Bayraklı’nın Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'yla Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları, 18 Haziran'da durumu polise bildirdi.

Ceset parçaları derin dondurucudan çıktı

İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Özel ekip kuruldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00'de gelen ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

İlk olarak çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkı ile tek tek konuştu.

Cep telefonlarını sattı

İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, iş yeri sahibinin ifadesine başvurdu.

Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

30 saatlik nöbet sonunda yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi.

İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı.

Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Saparmurat Haliyev'i dün yakalayıp, gözaltına aldı.

Kıskançlık yüzünden yaptı

Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Haliyev'in, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

160 parçaya böldü

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'in, öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi.

Ruslan Kerimov'u cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi.

Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edildi.

Kasap tutuklandı

Haliyev'in geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.

Polisteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı.

Haliyev'e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.