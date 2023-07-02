İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan trafik magandası cezaevinde Bayram günü tehlikeli manevralar atarken büyük bir kazaya neden olan 18 yaşındaki sürücü, 5 kişinin canına mal oldu. Yaralıların tedavisi sürerken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kurban Bayramı’nda çıkılan heyecanlı yolculuk, dikkatsiz sürücüler yüzünden kana bulandı… Tatilin başladığı günlerden bu yana yoğunluk yaşanan yollardaki bilanço epey yükseldi. Konuya bir örnek de İzmir’den geldi. İzmir-Aydın yolunda ilerleyen hafif ticari araç makas atarak dehşet saçarken direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç sol şeritte ilerleyen 57 yaşındaki Özcan Özer kontrolündeki otomobile çarptı. Otoyol savaş alanına döndü Çarpmanın etkiyile refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola savruldu ve Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde can verdiler Otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer’in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar’ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Özer ve minibüste bulunan Mustafa Karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürüyor Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin bugün de devam ediyor. Oğulları da kurtulamadı Yaralılardan durumu ağır olan Özer çiftinin 18 yaşındaki oğulları, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, Özcan Özer'in kontrolündeki otomobildekilerin sabah günübirlik denize gittiği, kazanın akşam dönüş yolunda olduğu belirtildi. Cezaevine gönderildi Kazada, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, yakalanıp gözaltına alındı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.