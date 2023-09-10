İzmir'de 6 yaşındaki Kerem inşaat havuzunda ölü bulundu: 1 gözaltı

DHA
İzmir'in Torbalı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde dün inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi.
Kimliği tespit edildi
Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi.
İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı.
İnşaat sahibi gözaltına alındı
Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)