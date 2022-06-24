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    İzmir’de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu

    82 yaşındaki kadına darbettikten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • 24.06.2022 - 11:29
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    İzmir’de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu

    İzmir’in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 11 Haziran günü 82 yaşındaki Y.O.'ya saldırıp cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.

    Kadınlardan tepki

    Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.

    İzmir’de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu #1


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