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- İzmir’de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu
İzmir’de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu
82 yaşındaki kadına darbettikten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
- 24.06.2022 - 11:29
İzmir’in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 11 Haziran günü 82 yaşındaki Y.O.'ya saldırıp cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.
Tutuklandı
İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.
Kadınlardan tepki
Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.