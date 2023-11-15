Haberler



3. Sayfa



İzmir'de adada mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

İzmir'de adada mahsur kalan göçmenler kurtarıldı İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve adada mahsur kalan toplam 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.