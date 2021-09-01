Akıl sağlıkları yerinde olmadığı ileri sürülen anne ve 2 oğlunun yaşadığı evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Aile kapıyı açmayınca özel harekat polisi geldi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, akşam saatleri içinde vatandaşlar evden silah sesi geldiğini ileri sürerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısını defalarca çalmasına rağmen içerideki şahıslar polislere evin kapısını açmadı.



Bunun üzerine ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İNTİKAL ETTİ



Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince adrese özel harekat polisleri intikal etti ve içeri koçbaşı ile kırarak girdiler.

İzmir'de akli dengesi yerinde olmayan anne, polise kapı açmadı VİDEO









ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

63 yaşındaki Meral A. ile birlikte yaşadığı oğulları Çağrı A. (30) ve Taner A. (34) ekipler tarafından daireden çıkarılarak gözaltına alındı.

ELİNDE KOLA ŞİŞESİ VE YİYECEKLERLE ÇIKTI

Anne Meral A.’nın binadan çıkarken kucağında kola şişesi ve yiyeceklerin bulunması dikkatlerden kaçmazken, Meral A., “Şikayet edenler benim gibi olsun” diye vatandaşlara bağırdı.

EVDE İNCELEME YAPILDI



Öte yandan, şahısların evde bulunan mutfak tüpünü açtıkları da ileri sürülürken, adrese gelen Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Murat Oktay da olay yerine gelerek bizzat süreci yönetti.



