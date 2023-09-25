İzmir'de akrabalar birbirine girdi: 14 yaşındaki çocuk öldü Torbalı ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada vurulan 14 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli ise gözaltına alındı.

İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Akraba olduğu öğrenilen iki aile, iddialara göre alacak-verecek meselesinden ötürü birbirine girdi.

Yaralanan çocuk olay yerinde can verdi

Kavga kısa sürede büyüyünce silahlar çekildi. Bu esnada, her iki aileden 14 yaşındaki Baran B., Tarkan A., Neriman B., ve Fidan K. silahla vuruldu.

14 yaşındaki Baran olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

10 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki aileden kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan olayda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Baran B., öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Pancar’da defnedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)