İzmir'de akran zorbalığı: Kız öğrenciler aralarına alıp dövdüler 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşları tarafından darbedilirken o anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Son günlerde gençler arasındaki kavgalar artmaya başladı.

Özellikle lise öğrencilerinin akranlarına karşı zorbalıkları sosyal medyanın da etkisiyle kamuoyuna yansıyor.

Son olay İzmir'de yaşandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana geldi.

5 kişi 1 kişiyi dövdü

İddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)