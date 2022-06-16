İzmir’de alkollü sürücünün çarptığı elektrikçi 18 gün sonra öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı elektrikçi, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Göztepe taraftarı olan elektrikçinin ölümüne neden olan sürücü de tutuklandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi’ndeki karşı komşusunun evine giden elektrikçi Barış Polat Dörtköşe (38), işini bitirdikten sonra yola çıktı.

Yolun karşısındaki evine geçmek için hareket eden Dörtköşe'ye, sürücü Ege Özkaçar (23) yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alkollü çıktı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Barış Polat Dörtköşe'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan sürücü Özkaçar'ın yapılan kontrolde, 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Serbest kaldı

Ayrıca kaza tutanağına göre sürücü Özkaçar'ın, ‘Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama’ ihlallerini de işlediği belirlendi.

İfadesi sonrası sürücü Özkaçar, serbest bırakıldı.

Göztepe aşığıydı

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe'nin koyu bir taraftarı da olduğu öğrenilen Barış Polat Dörtköşe, 18 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Dörtköşe'nin ölümü başta ailesi olmak üzere Göztepelilerde de üzüntü yarattı.

Cenazesi adli tıp kurumuna götürülen ve otopsi yapılan Dörtköşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Dörtköşe'nin cenazesinin, Mordoğan'da toprağa verileceği bildirildi.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından serbest bırakılan Ege Özkaçar, Dörtköşe'nin ölümü sonrası tekrar gözaltına alındı.

Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kazadan hemen önce çekildi

Öte yandan sürücünün kaza anından kısa süre öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği öğrenildi.

Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin çığlıkları duyuldu.

Kardeşle son konuşma

Kardeşinin cenazesini teslim alan Sinan Dörtköşe, acılarının büyük olduğunu belirterek, kaza sonrası kardeşiyle yaptıkları son konuşmayı anlattı.

DHA'ya konuşan Sinan Dörtköşe, “Kardeşim hastaneye ilk geldiğinde bilinci açıktı. Ameliyat öncesi konuştuk. 'Ağabey üzerime sürdü. Sürücüyü tanıyor musunuz? Üzerime bile bile sürdü. Şu an belden aşağı bacaklarımı hissetmiyorum' dedi. Ameliyata, ardından da yoğun bakıma aldılar. Ameliyattan çıktı. Her şeyi normaldi. Son 2 gündür durumu kötüydü. Dün de yaşamını yitirdi.” dedi.

Babası teslim etti

Sinan Dörtköşe, sürücüye kaza tutanağında 8'de 6 kusur verildiğini kaydederek “Bence 8'de 8 kusur olmalı. Sürücü 1.56 promil alkollü. Sürücü 'Ben alkollüyüm' demiş. Kazadan sonra nasıl serbest bırakıldı? Ölüm haberi sonrası savcı tutuklama istemiş. 'Babası teslim etti' diye öğrendik.” diye konuştu.

“4 kardeştik 3 kaldık” diyen Dörtköşe, “Alkollüyken araç kullanmayın” diyerek uyarıda bulundu.