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İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü

İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü

'Dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüphelilerden biri öldü. Polis ise gözaltına alındı.