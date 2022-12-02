Petrol
86.84
-0.05%
Euro
19.6308
0.07%
Dolar
18.6364
0.02%
Altın
1.078
-0.17%
Borsa
4989
-1.13%
Bitcoin
320.819
-0.81%
BTXN Coin
5.54
0.91%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü

    'Dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüphelilerden biri öldü. Polis ise gözaltına alındı.
    • 02.12.2022 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

    'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı.

    Araç, çamura saplandı

    Polisler, aracı takibe aldı.

    Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı.

    Arbede çıktı

    Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. (47) ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.

    Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı.

    Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Biri öldü, polis gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.


    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme
    Teknoloji

    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Siirt'te otomobili ile kamyonetin arasında kaldı, ağır yaralandı
    3. Sayfa

    Siirt'te otomobili ile kamyonetin arasında kaldı, ağır yaralandı

    Görüş Bildir