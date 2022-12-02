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- İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü
İzmir’de arbede: Polisin silahından çıkan kurşunla öldü
'Dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüphelilerden biri öldü. Polis ise gözaltına alındı.
- 02.12.2022 - 14:10
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı.
Araç, çamura saplandı
Polisler, aracı takibe aldı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı.
Arbede çıktı
Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. (47) ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.
Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı.
Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Biri öldü, polis gözaltına alındı
DHA’nın haberine göre B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.