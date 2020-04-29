İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm

Urla ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir şahıs, evinde öldürülmüş halde bulundu. 13 gün önce aynı evde, şahsın ev arkadaşının da cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesi Sıra Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Özgür Bağış'ın (41) üç gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları, şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bağış'ın evinde kapıyı kırarak içeri giren polis ve AKS ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

İKİ BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, Özgür Bağış'ın vücudunda iki bıçak darbesi olduğu anlaşıldı. Öldürüldüğü düşünülen Bağış'ın cansız bedeni, otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öte yandan, Özgür Bağış'ın ev arkadaşı olan 51 yaşındaki Serkan Coşgun'un da 13 gün önce, aynı evde ölü bulunduğu öğrenildi. Bağış'ın ev arkadaşı olan Coşgun'un kesin ölüm nedeniyle ilgili raporun henüz çıkmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.