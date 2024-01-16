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İzmir'de azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

İzmir'de azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı İzmir'de bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsız, elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı belirlendi.