İHA
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İş yerindeki kamera görüntülerini dikkatle izleyen ekipler hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Dövme figüründen yola çıkan polis ekipleri araştırmalarını derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirledi.
Yakalandı
Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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