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İzmir'de babasının kurum arabasını kaçıran alkollü genç kaza yaptı

İzmir'de babasının kurum arabasını kaçıran alkollü genç kaza yaptı Konak ilçesinde babasının üzerine zimmetli resmi kurum aracını gizlice alan genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince 5 araca çarptı. Bir aracın kullanılamaz hale geldiği kazada otomobillerin lüks olduğunu öğrenen genç korkuyla karışık büyük bir üzüntü yaşadı.