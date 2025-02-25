İzmir'de alkollü gencin araba macerası, kötü sonla bitti.
Konak ilçesinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışan babasının kuruma ait aracını gizlice alan 19 yaşındaki E.C.A., trafiğe çıktı.
İnönü Caddesi üzerinde seyreden genç, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.
5 OTOMOBİLE ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 5 lüks araca birden çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇLARIN LÜKS OLDUĞUNU DUYUNCA ÜZÜLDÜ
Araç içerisinde bulunan E.C.A.'nın arkadaşı R.A.K., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Çarptığı araçların lüks olduğunu duyunca korkuyla karışık büüyk bir üzüntü yaşadı.
O ANLARI KAYDETTİ
O sırada çevreden geçen bir motosikletli, yaşananları kask kamerasıyla görüntüledi.
Görüntüde 5 araca çarpan E.C.A.'nın babasının aracını kendisinden habersiz aldığını söylediği görüldü. Öte yandan, çarptığı araçların lüks araç olduğunu öğrenen genç, büyük üzüntü yaşadı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaza anında alkollü olduğu da öğrenilen E.C.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Meydana gelen kazada 1 aracın kullanılamaz hale geldiği, diğer 4 araçta da maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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