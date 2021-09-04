İzmir'de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı

Kalbine kazayla zıpkın saplanan Oğuzhan Sonugür, DEÜ’de yapılan zorlu ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, başarılı bir ameliyata daha imza attı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde hobi amaçlı balık avlamaya giden 33 yaşındaki Oğuzhan Sonugür, kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı.

Bir süre denizde kaldıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarılan Sonugür, 112 Acil Servis ekipleri tarafından DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

ZIPKIN 21 SANTİMETRE İÇERİYE GİRDİ

Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini belirledi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servis çalışanları, zamana karşı yarışarak hastayı kısa sürede ameliyat için hazır hale getirdi.





YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde ameliyata alınan hasta, burada yapılan zorlu operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Sonugür’ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.



