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    İzmir'de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı

    Kalbine kazayla zıpkın saplanan Oğuzhan Sonugür, DEÜ’de yapılan zorlu ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 13:28
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    İzmir'de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, başarılı bir ameliyata daha imza attı.

    İzmir’in Karaburun ilçesinde hobi amaçlı balık avlamaya giden 33 yaşındaki Oğuzhan Sonugür, kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı.

    Bir süre denizde kaldıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarılan Sonugür, 112 Acil Servis ekipleri tarafından DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

    ZIPKIN 21 SANTİMETRE İÇERİYE GİRDİ

    Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini belirledi.

    DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi acil servis çalışanları, zamana karşı yarışarak hastayı kısa sürede ameliyat için hazır hale getirdi.

    İzmir de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı #1

    YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

    Daha sonra DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde ameliyata alınan hasta, burada yapılan zorlu operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.

    Başarılı bir ameliyat geçiren Sonugür’ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.

    İzmir de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı #2

    İzmir de balık avlayan adamın kalbine zıpkın saplandı #3

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