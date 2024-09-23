İzmir Körfezi can çekişmeye devam ediyor.
Körfez'de oksijen seviyesinin giderek azalmasına bağlı yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından oluşan kötü koku sürüyor.
Körfez'de yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inceleme ve mücadele çalışmaları başlattı.
BALIK TUTMKA YASAKLANDI
Bu çalışmalar çerçevesinde Bayraklı Sahili açıklarına gelen İZSU'ya ait bir gemi, denizdeki oksijen oranının artırılması için aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ediyor.
Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı Sahili'nde balık tutmanın yasaklandığını bildirdi.
VATANDAŞLAR ÖNEMSEMEDİ
Ekiplerin ve uzmanların uyarılara karşın Kordon'a oltalarıyla gelen bazı vatandaşlar, balık tutmaya devam etti. Öte yandan bazı noktalarda denizin kahverengine döndüğü görüldü.
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