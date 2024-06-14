DHA
İzmir'de balkondan tırmanarak evlere giren hırsız, polisleri harekete geçirdi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bulunan 7 ayrı evden hırsızlık yapılması sonrası çalışma başlattı.
Hapis cezası olduğu belirlendi
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.C. olduğu ve Konak ilçesindeki Şehitler Korusu'nda saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, çalılıklar arasında gizlenmeye çalışan N.T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyete götürülen N.T.C., dün işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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