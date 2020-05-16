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İzmir'de bankamatik hırsızı yakalandı
İzmir'de bankamatiğe sert cisimle zarar vererek para çalmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 16.05.2020 - 06:22
Konak ilçesindeki Halkapınar İZBAN durağında bulunan özel bankaya ait bankamatiğe zarar verildiğini gören güvenlik görevlileri, şüpheliye müdahale ederek durumu polise bildirdi.
BANKAMATİK ZARAR GÖRDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerine gelen ekipler, zanlı Ş.Ö'yü gözaltına aldı, sert cisimle vurulan bankamatiğin para çekme ünitesinin zarar gördüğünü ve alarm kablolarının koparıldığını belirledi.
Banka yetkililerine bilgi veren polis, görevliler gelene kadar bankamatiğin başından ayrılmadı.
"PARA ÇEKME ÜNİTESİYLE UĞRAŞIYORDU"
İZBAN durağı görevlilerinden Yaşar Dağtaş, çalışırken bankamatikten ses duyduklarını söyledi.
Güvenlik görevlilerinin durumu polise bildirdiğini belirten Dağtaş, şüphelinin bankamatiğin para çekme ünitesiyle uğraştığını dile getirdi.