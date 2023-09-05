İzmir'de belediye işçileri 'kadro' için eylemde: 'Taşeron zulmüne son' İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı taşeron firmada çalışan evde bakım işçileri, son zamanlarda maaşların geç yatması ve güvencelerinin olmadığı iddiasıyla eylem düzenledi. İşçiler, kadro talebinde de bulundu.

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DHA

CHP'li belediyelerde vatandaşların hizmet yetersizliğine tepkileri sürerken, işçilerin de sesi yükselmeye başladı.

Sık sık eylemlerin düzenlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu kez taşeron işçiler harekete geçti.

Belediye bünyesinde taşeron olarak çalışan evde bakım işçileri, kadro talebiyle eylem yaptı.

İşçiler, 'Taşeron zulmüne son verin' yazılı pankart açarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"İkinci sınıf vatandaş muamelesi gördük"

İBB'ye bağlı taşeron firmada 82 kişinin evde bakım hizmeti verdiğini belirten Cem Kazım Kaygusuz, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişimizin ikinci günü. Bizler, evde bakım işçileri olarak uzun zamandır taşeron köleliğinden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Ekonomik kriz koşullarında sürekli maaşlarımız geç yatıyor. Artık güvenceli, kadrolu çalışmak istiyoruz. Şimdiye kadar bizim tüm iyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık, ötelendik. İkinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Dolayısıyla bizleri kadroya geçirileceğine dair yazılı bir protokol yapılana kadar eylemlerimiz her gün devam edecek." dedi.

"Hiçbir güvencemiz yok"

Evde bakım hizmeti alan yaşlıların banyo ve temizlik hizmetlerini karşıladıklarını anlatan işçilerden Ömer Çiftçi, "Ağustos ayı için söz verilmişti. Aralıkta sözleşme bitiyor. Sözleşme bitince yapılacağı söyleniyor ama hiçbir güvencemiz yok. Normalde 15'inde almamız gereken maaşı, bu ayın 1'inde aldık. Asgari ücretin yüzde 30 fazlası gelirimiz var. Ama vergi dilimine bağlı azalıyor." diye konuştu.