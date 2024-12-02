İzmir'de belediye otobüsü alışveriş merkezinin bahçesine uçtu

DHA
İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde Erhan Y.'nin (37) kullandığı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton bariyerleri aşarak alışveriş merkezinin bahçesine uçtu.
Kazada otobüs şoförü Erhan Y. yaralanırken belediye otobüsünde ve alışveriş merkezinin duvarında hasar meydana geldi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Erhan Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Erhan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken alışveriş merkezi bahçesine uçan belediye otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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