İzmir'de belediye otobüsünde bıçaklı kavga Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişinin kavgasında bıçaklama anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

Dün akşam saat 17.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki Fevzipaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı.

Kavgada taraflardan biri bıçaklandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bıçaklama anını bir yolcu görüntüledi

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, iki kişinin laf dalaşı yaptığı, bu esnada Ş.S.'nin kavga ettiği kişiyi bıçaklamakla tehdit ettiği, ikilinin birbirine girdiği anda Ş.S.'nin S.U.'yu bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Kavga esnasında otobüste bulunan yolcuların panikle kaçıştığı ve belediye otobüsü şoförünün araya girmek istediği anlar da görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)