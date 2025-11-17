- İzmir Konak'ta, 121 numaralı belediye otobüsünde yangın çıktı.
- Sürücü M.Y., yolcuları tahliye edip itfaiyeyi aradı.
- Yangın söndürüldü, hasar oluştu ve nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
İzmir'de belediye otobüsünde yangın...
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde, M.Y. idaresindeki 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak hattı arasında sefer yapan ESHOT otobüsünde yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden M.Y., yolcuları tahliye ederek durumu 112'ye bildirdi.
OTOBÜSTE HASAR OLUŞTU
İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otobüste hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.