İzmir'de berbere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Karşıyaka ilçesinde berberlik yapan Yener Edis'in dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan berber Yener Edis hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, berberlik yapan Yener Edis'in dükkanına gelerek ateş açmaya başladı.

Edis'in de silahıyla karşılık vermesiyle çatışmaya dönüşen olayda vücuduna mermiler isabet eden berber, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırgan kaçtı

Saldırıda, iş merkezinde çaycılık yapan O.T. de silahlı kavgada çıkan kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralandığı belirlenen berber Yener Edis, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



