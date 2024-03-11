İzmir'de bıçaklanarak öldürülmüştü! İlayda'nın katile direndiği anlar kamerada Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu 20 yaşındaki İlayda Alkan'ın öldürüldüğü, 45 yaşındaki annesi Oya Tarhan'ın ise yaralandığı olay, bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

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DHA

İzmir'de 8 Mart Kadınlar Günü'nde genç bir kız sokak ortasında bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

Saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana gelen olayda, aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu.

Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Annesi ile genç kıza bıçakla saldırdı

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Genç kız hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Saldırgan alkollü olduğunu ve hatırlamadığını söyledi

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

Genç kızın saldırgana direndiği anlar ortaya çıktı

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz’a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)