İzmir'de Binali Yıldırım'a benzeyen 68 yaşındaki adam üniversiteli oldu Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle tanınan 68 yaşındaki Zekeriya Öztekin, Bartın Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandı.

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İHA

İzmir’de matbaacılık işi yapan Zekeriya Öztekin (68), eski Başbakan Binali Yıldırım’a benzerliğiyle birçok kez gündeme gelmişti.

Öztekin, bu kez de gündeme üniversite okuma aşkıyla geldi.

Bu sene girdiği üniversite sınavında iyi bir sonuç alarak Bartın Üniversite Sanat Tarihi Bölümü’nü tutturan Öztekin, “Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı” dedi.

Binali Yıldırım'a benzeyen matbaacı üniversiteli oldu

Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Öztekin, “Babamızın bizi okutma imkanı yoktu. Mesleğe atıldık, o zamanlarda mesleğinizin olması bileğinizde altın bilezik gibiydi. Daha sonra matbaacılıkta devam ettim. Zaman geçti büyüdük ve çoluk çocuğa karıştık. Okuma isteği içimden hiçbir zaman eksik olmadı. İki çocuğum var onları evlendirdim. Sonra içimde kalan okuma isteğini tekrar gözden geçirdim ve açık öğretime kayıt oldum. Orta birden başladım ve bir yılda ortaokulu bitirdim. Daha sonra liseye kayıt oldum. Liseyi de 3.5 senede bitirdim. Kendime dedim ki ‘Ben neden üniversite sınavına girmeyeyim?’ Geçen yıl sınava girdim. Fakat başarılı olamadım ve bu beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava girdim ve Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım. Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı. Yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

"Geç saatlere kadar ders çalışıyorum"

Tercih yaparken hocasından ve iki üniversite bitiren kızından destek alan Öztekin, “Bu kadar genç beynin içinde kazanmayı pek beklemiyordum. Fakat böyle değilmiş insan çalışınca başarı da geliyor. Ben burada akşama matbaa işinde çalışıyorum. Akşam evime gidiyorum. Geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa fazlasını yapmaya çalıştım. Başardığım için de çok mutluyum” dedi.

Öztekin son olarak şunları söyledi: