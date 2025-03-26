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İzmir'de binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi

İzmir'de binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi Kent genelinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınıp tutuklandı.