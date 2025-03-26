İzmir'de binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi

AA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
OTOMOBİL DURDURULDU
Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Konak ilçesinde durduruldu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Araçtaki aramada, 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi, sürücü B.T. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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