İzmir'de bir genç, annesinin birlikte yaşadığı berbere kurşun yağdırdı

İHA
İzmir'in Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi'nde berberlik yapan M.C.Ş. (33), birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A.'nın (23) silahlı saldırısına uğradı.
Berberi tabanca ile 4 yerinden vuran O.A., olayın ardından kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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