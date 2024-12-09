İzmir'de bir genç, annesinin birlikte yaşadığı berbere kurşun yağdırdı
İHA

İzmir'in Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi'nde berberlik yapan M.C.Ş. (33), birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A.'nın (23) silahlı saldırısına uğradı.

Berberi tabanca ile 4 yerinden vuran O.A., olayın ardından kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor