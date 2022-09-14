İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü

İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü

Darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Gencin yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi.

Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz (22) ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

Ateş açıp kaçtı

Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı.

2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken şüpheli, tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı.

Biri hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz, hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.