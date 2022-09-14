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- İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü
İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü
- 14.09.2022 - 08:47
- Güncelleme : 14.09.2022 - 09:28
İzmir’in Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi.
Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz (22) ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.
Ateş açıp kaçtı
Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı.
2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken şüpheli, tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı.
Biri hayatını kaybetti
İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz, hayatını kaybetti.
Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.