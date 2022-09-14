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    İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü

    Darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Gencin yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.
    • 14.09.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:28
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    İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi.

    Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz (22) ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

    Ateş açıp kaçtı

    Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı.

    2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken şüpheli, tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı.

    Biri hayatını kaybetti

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz, hayatını kaybetti.

    Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de bir genç, darbettiği sürücü tarafından öldürüldü #1


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