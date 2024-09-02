İzmir'de bir günde iki kişiyi öldüren gaspçının ifadesi ortaya çıktı Torbalı'da aynı gün iki kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan saldırgan Bülent Şengün'ün yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadede 'Uyuşturucu parası bulmak için yaptım' dediği öğrenildi.

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DHA

İzmir'de sokaklarda tehlike saçan gaspçının ifadesi kan dondurdu.

Torbalı ilçesinde yaşayan Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasbedip kaçtı.

GASBETTİĞİ TAKSİCİYİ VURDU

31 Ağustos'ta ise Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak'ı bir tarlada ensesinden vurdu, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları da alıp, yaya olarak kaçtı.

YOLDAN GEÇEN ARACI GASBETTİ

Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbetti.

Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi.

MARKETİ SOYUP ÇALIŞANI YARALADI

Şengün, kendisine direnen 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Algar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BEN KENTTE KORKU SALAN BİR KATİLİM"

Karabağlar ilçesinde bankamatikte para çektiğini gördüğü Ali S.'yi takibe alan ve otomobiline binmesini bekleyen Bülent Şengün, yolcu kapısını açarak yanına oturdu.

Ali S.'yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi.

Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.

ÖLDÜRÜP, PARASINI VE OTOMOBİLİN GASBETTİ

Paşa Köprü Mezarlığı'na giden Bülent Şengün, burada karşılaştığı Engin Ket'in parasını alıp tabancayla öldürdükten sonra otomobilini gasbetti.

Engin K.'ye ait otomobille bölgedeki bir alışveriş merkezine giden Şengün, burada da bir vatandaşı darbedip, parasını gasbetti.

YAKALANDI

Otomobille kaçan Şengün, polis ekiplerinin takibiyle Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan Şengün'ün üzerine yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Şengün'ün, cinayetten 2004 yılında cezaevine girdiği ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Şengün'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şengün'ün "Uyuşturucu bağımlısıyım. Bu cinayetleri de uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Şengün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)