İzmir’de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü 39 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Katil koca, olayın ardından polise teslim oldu.

DHA Yine bir kadın, boşanma aşamasındaki kocasının kurbanı oldu. Dehşete düşüren katliamın adresi İzmir’in Konak ilçesi… 50 yaşındaki K.K., çocuğuyla Zeytinlik Mahallesi’ndeki evinden çıkan boşanma aşamasındaki 39 yaşındaki eşi Recibe Koluman'ın peşine düştü. Çocuğunun gözleri önünde katletti Bir süre sonra K.K., belinden çıkardığı tabancayla yanına yaklaştığı Koluman'ın başına 4 el ateş etti. Çocuğunun gözlerine önünde vurulan Koluman, kanlar içinde yere yığılırken K.K. kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim oldu Sağlık ekipleri, Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recibe Koluman'ın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. K.K., olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.