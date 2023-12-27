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İzmir'de bir kişi önce kavgada ardından hastanede bıçaklandı

İzmir'de bir kişi önce kavgada ardından hastanede bıçaklandı İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.