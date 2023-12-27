İzmir'de bir kişi önce kavgada ardından hastanede bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde A.Ö. (29) ve husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında mahallede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı.
Taraflar birbirlerini bıçaklarken A.Ö., yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
A.Ö., tedavi altına alınırken motosikletle hastaneye gelen 2 husumetlisi hastanenin içerisine girdi.
Hastanede bıçaklı saldırı
Şüphelilerden birisi içeride sağlık çalışanları ve hastalar bulunurken bıçakla A.Ö.'ye saldırdı.
Savurduğu bıçak A.Ö.'nün omuzuna isabet ederken içerde bulunan sağlık çalışanları ve hastalar korkuyla sağa sola kaçıştı.
Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı.
Yakalandı
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri bıçaklı saldırganı kısa sürede yakaladı.
Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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