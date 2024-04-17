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İzmir'de bir kişi yol kavgasında 8 kez bıçaklanıp tabancayla ateş edildi

İzmir'de bir kişi yol kavgasında 8 kez bıçaklanıp tabancayla ateş edildi İzmir'de sanayi esnafının yol verme kavgasında taraflardan birisinin 8 kez bıçakladığı yaralıya yanındaki diğer şahıs da tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet etmediği yaralı yaşam savaşı veriyor.