İzmir'de bir kişi yol kavgasında 8 kez bıçaklanıp tabancayla ateş edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayide esnaf olan Aslan İ. (46) ile Aykut A. (31) ve Hüseyin A. (22) arasında araçlarında seyir halindeyken yol verme tartışması çıktı.
Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.'yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle durumu ağır olan Aslan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sokakta inceleme yapan polis ekiplerince olayda kullanılan bıçak ve iki adet kovan ele geçirilirken kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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