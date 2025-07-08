İzmir'de bir kişiyi ısırdığı için köpeği vuran polis hakkında karar

İzmir'de Aralık 2023 tarihinde Aliağa'da yaşanan bir kavga ihbarı üzerine devriye görevi yapan polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanan olayda karar çıktı...

Kavga anında, müşteki Kadir A.’ya ait 'Paşa' isimli Doberman cinsi köpek, görevli polis memuru Aslan Y.’yi sol bacağından ısırdı.

Ardından sanık polis memuru Abdulkadir Y.’ye yöneldi.

Abdulkadir Y., tabancasını çekerek bir el ateş etti ve köpek olay yerinde can verdi.

DAVA AÇILDI

Kendisine saldıran köpeği vurarak etkisiz hale getiren polis hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ZORUNLULUK VAR"

İddia makamı tarafından sunulan mütalaada, köpeğin olay esnasında serbest olduğu ve uyarılara rağmen sahibi tarafından bağlanmadığı ifade edildi.

Köpeğin saldırgan tutumu nedeniyle sanığın yaşam ve beden bütünlüğünü koruma amacıyla hareket ettiği vurgulanan mütalaada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçunun unsurlarının oluştuğu ancak meşru müdafaa gereği zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada sanık Abdulkadir Y., mütalaaya itiraz etmeyerek beraatini talep etti. Sanık avukatları da benzer şekilde mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Ancak köpeğin sahibi olan müşteki Kadir A., sanığın köpeği bilerek ve isteyerek öldürdüğünü savunarak "Köpeğin sanığa yönelik saldırısı yoktu. Beraati kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

CEZA ALMADI

Duruşma sonunda mahkeme, sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığına kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.