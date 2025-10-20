İzmir'de bir şahıs oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı

- İzmir'in Tire ilçesinde Ş.K. isimli bir kişi, aile içi tartışma sonrası av tüfeğiyle oğlunu öldürdü ve eşini ağır yaraladı.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden Aşkın Kaya'nın ölümünü teyit etti ve ağır yaralı anne Gülşen Kaya'yı hastaneye kaldırdı.
- Kaçan zanlı Ş.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay İzmir’in Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Ş.K. (55) isimli şahıs iddiaya göre eşi Gülşen Kaya (50) ve oğlu Aşkın Kaya (28) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
OĞLU VE EŞİ SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU
Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ BABA ARANIYOR
Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.