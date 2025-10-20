İzmir'de bir şahıs oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı Tire ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen aile içi tartışma sonrası bir kişi, av tüfeğiyle oğlunu ve eşini vurdu. Saçmaların hedefi olan genç hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.