İzmir'de bir yangın daha! Makilik alan alevlere teslim oldu

DHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarıyla büyük bir mücadele ortaya koyan Türkiye, bu yıl da benzer afetle karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in iki ayrı noktasında yangın çıkmıştı.

Aliağa ve Menderes ilçelerinde saatler süren yangından geriye küle dönen orman kaldı.

Urla'da alevler yükseldi

Bugün ise ilçesinde saat 13.30 sıralarında makilikte yangın çıktı.

Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

İzmir'de makilik yangını #6
İzmir'de orman yangını

Havadan ve karadan müdahale

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Alevler kontrol altında

Yerleşim yerlerinden uzakta olduğu öğrenilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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İzmir'de orman yangını