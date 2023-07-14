İzmir'de bir yangın daha! Makilik alan alevlere teslim oldu Urla ilçesindeki ormanlık alanda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda yangın çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarıyla büyük bir mücadele ortaya koyan Türkiye, bu yıl da benzer afetle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in iki ayrı noktasında yangın çıkmıştı. Aliağa ve Menderes ilçelerinde saatler süren yangından geriye küle dönen orman kaldı. Urla'da alevler yükseldi Bugün ise Urla ilçesinde saat 13.30 sıralarında makilikte yangın çıktı. Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. Alevler kontrol altında Yerleşim yerlerinden uzakta olduğu öğrenilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Gözden Kaçmasın İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını Haberin Detayları