İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 22 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden kadının eşi, barışmayı kabul etmediği için öfkelendiğini ifade etti.

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı.

Eşiyle boşanma davaları süren Metin Aydoğdu, 20 Mayıs'ta, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in evine gitti.

Burada çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

Yaralı hayatını kaybetti

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Geyik ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şühpeli tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

İddianeme hazırlandı

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizilirken, Cansu'nun olaydan bir ay önce küçük çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği belirtildi.

Olay gününe kadar sanığın barışmak için Cansu'ya ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.

22 yerinden bıçakladı

Olayın yaşandığı gün Cansu'nun telefonda barışmak isteğini geri çevirince Metin Aydoğdu'nun D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği bilgilerinin yer aldığı iddian Cansu Aydoğdu ile çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, ardından yatak odasına kaçmaya çalış eşinin yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçakladığı belirtildi.

Bıçakla kendini yaraladı

Metin Aydoğdu'nun olayda kendi elini de bıçakla yaraladığı, evden çıktıktan sonra çevredeki bir polis merkezine gidip yaralandığını belirterek yardım istediği de iddianamede yer aldı.

Kapıdaki polis memurunun Metin Aydoğdu'nun elindeki bıçağı bırakmasını söylediği, ardından da amirlerine ve meslektaşlarına haber vermek için içeriye girdiği, bu sırada Aydoğdu'nun karakoldan ayrıldığının altı çizildi.

Üstünü değiştirip teslim oldu

Sanığın buradan ablasının evine gidip, üzerindeki kıyafetleri değiştirdikten sonra arkadaşının evine geçerek, polisi arayıp teslim olduğu kaydedildi.

İddianamede Metin Aydoğdu'nun ifadeleri de yer aldı.

Hakaret edildiğini öne sürdü

Metin Aydoğdu olay günü çocuğu D.A.'yı almak için adrese gittiğini, çıkan tartışmada kendisine hakaret edildiği için öfkesine yenik düşüp, iki eylemi gerçekleştirdiğini söylediğine vurgu yapıldı.

'İkinizi de öldüreceğim'

Olayda ağır yaralanan Naime Geyik'in verdiği ifadede sanığın, 'İkinizi de öldüreceğim' şeklinde beyanda bulunduğunu söylediği iddianamede yer buldu.

Hapis cezası istendi

DHA'nın haberine göre, toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin Aydoğdu'nun 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.



