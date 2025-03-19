İzmir'de çatı onarırken şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu can verdi

İHA

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı.

Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU CAN VERDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba Muharrem Barışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Barışık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğulun cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.