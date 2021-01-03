Yılbaşına drift yaparak giren çekici sürücüsüne 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Sürücü ise drift yapanın annesi olduğunu iddia etti.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yılbaşı gecesi sokağa çıkan çekici sürücüsü, boş bir cadde üzerinde dakikalarca drift yaptı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

6 BİN 700 LİRA CEZA

Görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün M.C.Ç. (27) olduğunu belirledi. Ehliyetine 2 aylığına el konan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi.

'BEN DEĞİLDİM ANNEMDİ' SAVUNMASI

M.C.Ç.'nin ifadesinde suçu kabul etmediği, drift yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de çekiciyle drift yapan sürücüye ceza ViDEO