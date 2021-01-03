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- İzmir'de çekiciyle 'drift' yapan sürücüye ceza
İzmir'de çekiciyle 'drift' yapan sürücüye ceza
Yılbaşına drift yaparak giren çekici sürücüsüne 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Sürücü ise drift yapanın annesi olduğunu iddia etti.
- AA
- 03.01.2021 - 10:49
- Güncelleme : 03.01.2021 - 11:25
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yılbaşı gecesi sokağa çıkan çekici sürücüsü, boş bir cadde üzerinde dakikalarca drift yaptı.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.
6 BİN 700 LİRA CEZA
Görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün M.C.Ç. (27) olduğunu belirledi. Ehliyetine 2 aylığına el konan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi.
'BEN DEĞİLDİM ANNEMDİ' SAVUNMASI
M.C.Ç.'nin ifadesinde suçu kabul etmediği, drift yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de çekiciyle drift yapan sürücüye ceza ViDEO