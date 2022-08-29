İzmir’de cesedi bazanın içinde bulunan genç kızın annesi isyan etti

24 yaşındaki nişanlısını öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlamasıyla tutuklanan zanlı cinayeti kabul etmedi. Genç kızın annesi ise idam cezası istedi.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'ta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'a ait evde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

Nişanlısıydı

Cesedin Sibel Çelik'e (24) ait olduğu belirlendi.

Çelik’in, Halil Yılmaz (38) ile nişanlı olduğu tespit edildi.

Polis, Yılmaz'ın peşine düştü ancak şüpheli bulunamadı.

7 bıçak darbesi ile öldürüldü

Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı.

Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı.

Uzun süre ulaşılamadı

2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi.

Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı.

Cinsel saldırı izleri

Öte yandan Sibel Çelik'in, yargılamada istenen Adli Tıp Kurumu raporlarında, cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.

Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı, ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve politik olarak baskı gördüğünü söylediği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi.

Türkiye’ye getirildi, tutuklandı

Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz Türkiye'ye getirildi.

Halil Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede cinayeti kabul etmedi.

“Konsomatrislikten bazı arkadaşları vardı”

Yılmaz, “Saat 22.00-23.00'e kadar Sibel ile evde yalnız oturduk. Sibel'in geçmişe yönelik konsomatrislikten dolayı bazı arkadaşları vardı. Ben de geçmişe yönelik arkadaşlıklarını sürdürmemesi gerektiğini söyledim. Bu arkadaşlarıyla irtibatı olmasın diye kendisine yeni cep telefonu almıştım. Ancak buna rağmen Sibel'in telefonuna saat 23.30-00.00 gibi mesajlar gelmeye başladı. Telefonun ışığı sürekli yanıp sönüyordu.

“Döndüğümde, evin yanmış olduğunu gördüm”

'Bana söz verdin, geçmişini kapatacağını söyledin ancak seni hala arıyorlar' dedim. Tartışmaya başladık. Saat 01.30-02.00 gibi Sibel'in telefonunu ve kendi telefonumu Sibel'in yatağına doğru attım ve bir daha beni aramamasını söyledim. Moralim bozuk olduğu için kafamı dağıtmak amacıyla evden çıkıp Ballıkuyu'ya gittim. 2-3 bira içtim, orada güneşin doğuşunu izledim. Saat 10.00-11.00 gibi döndüğümde, evin yanmış olduğunu gördüm.” dedi.

Yılmaz, Sibel Çelik'in vücudundaki 7 bıçak darbesinin ise nasıl olduğunu bilmediğini iddia etti.

“Kızıma nasıl kıydın?”

Sibel Çelik'in annesi Cemre Çelik, Halil Yılmaz'ın yakalandığı günün gecesi Avukat Sibel Önder'in kendisini aradığını belirtip, "Ben ona saat kaç olursa olsun beni arayabileceğini söylemiştim. Giden gitti, artık kızım geri gelmeyecek ama yakalandığını duyunca yine de insan biraz ferahlıyor. Onun gözlerinin içine bakıp, 'Kızıma nasıl kıydın, ben evlat ateşiyle yanıyorum' demeyi istiyorum. Haberi aldıktan sonra oğlum İlyas'ı aradım. Bana, ‘'Anne, yakalansa ne olacak, cezaevinde yaşamaya, nefes almaya devam edecek' dedi. Ama benim kızım artık nefes alamıyor, yürüyemiyor, konuşamıyor.” dedi.

“Cinayeti işlediğini kabul etmiyor”

Halil Yılmaz'ın çelişkili ifadeler verdiğini söyleyen Cemre Çelik, şöyle devam etti:

“Şu anda cinayeti işlediğini kabul etmiyor. Telefonunu evde bıraktığını söylüyor ama baz istasyonu kayıtlarında telefonunu kullandığı görülüyor. Ayıraca kavga edip evden çıktıktan bir süre sonra döndüğünü, evin yandığını gördüğünü ve sonrasında Sibel'i aradığını söylüyor. Açık şekilde yalan söylüyor. İnşallah adalet yerini bulacak ve mahkeme de bunları görecek. Bir yandan, abisini de aklamaya çalışıyor. En ağır cezayı almalarını istiyorum.

“İdam cezasının gelmesini istiyorum”

Zaten 6 yıldır dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Alman devletinin de burada bir zaafı oldu. Çünkü o Almanya'ya giderken 'Ben politik olarak baskı görüyorum' diyerek iltica etmiş, bu nedenden Türkiye'ye iade etmek vermek istemediler. Geç de olsa yakalandı. İnşallah cezasını çekecek. Ben, sadece kendi kızım için değil, öldürülen bütün kadınlar için idam cezasının gelmesini istiyorum. Caydırıcı cezalar gelmedikçe, kadınlara yönelik bu cinayetler devam edecek.”