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- İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve sonrasında otluk alana sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.
- AA
- 20.07.2020 - 22:03
- Güncelleme : 20.07.2020 - 22:24
İzmir'in Balçova ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangının otluk alana sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
2 EV ZARAR GÖRDÜ
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçları müdahale etti.
Yangında 2 ev zarar görürken, müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.
İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı VİDEO