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    İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve sonrasında otluk alana sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.
    • AA
    • 20.07.2020 - 22:03
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 22:24
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    İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    İzmir'in Balçova ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangının otluk alana sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    2 EV ZARAR GÖRDÜ

    Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçları müdahale etti.

    Yangında 2 ev zarar görürken, müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.

    İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı VİDEO


    İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı #1

    İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı #2



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