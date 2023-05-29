İzmir’de cinayet: Defalarca göğsünden bıçaklandı 25 yaşındaki genç, çıkan kavgada defalarca göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA

Yine bir kavga, yine yitip giden gencecik bir can...

İzmir’in Karabağlar ilçesi Bahar Mahallesi 2904. Sokak’ta dün akşam, 25 yaşındaki Ramazan Yüksekdağ ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yüksekdağ, defalarca göğsünden bıçaklandı.

Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Yüksekdağ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 şüpheli gözaltında

Yüksekdağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.