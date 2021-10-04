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    İzmir'de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü

    Kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren 3 çocuk annesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 07:39
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    İzmir'de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü

    Bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak (37), eşinin olmadığı sırada İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi’ndeki evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.

    Esra Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı.

    KOMŞULARI POLİSİ ARADI

    Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İzmir de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü #1

    RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN TARTIŞTI

    Olay sonrası gözaltına alınan Esra Uçak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    Uçak ilk ifadesinde, Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız etmesi sonucu tartıştıklarını, daha sonra da Aydın'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

    İzmir de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü #2

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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