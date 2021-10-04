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- İzmir'de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü
İzmir'de cinayet: Kendisini rahat ettiği için öldürdü
- DHA
- 04.10.2021 - 07:37
- Güncelleme : 04.10.2021 - 07:39
Bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak (37), eşinin olmadığı sırada İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi’ndeki evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.
Esra Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı.
KOMŞULARI POLİSİ ARADI
Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN TARTIŞTI
Olay sonrası gözaltına alınan Esra Uçak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Uçak ilk ifadesinde, Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız etmesi sonucu tartıştıklarını, daha sonra da Aydın'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.