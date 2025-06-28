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İzmir’de çocuk istismarcısı firari yakalandı

Konak ilçesinde '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA İHA
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İzmir’de çocuk istismarcısı firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde firari operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

İSTİSMAR SUÇUNDAN 27 YIL HAPİS

"On iki yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 9 ay 41 gün hapis cezasıyla aranan D.K. isimli şahısa yönelik operasyonda düzenlendi

Şahıs Konak ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan çocuk istismarcısı, emniyetteki işlemlerinden ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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