Haberler



3. Sayfa



İzmir'de çocukluk arkadaşını öldürdü: Sinir krizi geçirdi

İzmir'de çocukluk arkadaşını öldürdü: Sinir krizi geçirdi Henüz bilinmeyen nedenle çocukluk arkadaşıyla tartışan şahıs, tartışmasının büyümesiyle arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde sinir krizi geçiren cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.