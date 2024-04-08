İzmir'de çocukluk arkadaşını öldürdü: Sinir krizi geçirdi

DHA
İzmir'de arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı.
Konak ilçesinde gece saatlerinde 1393 Sokak'ta, Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin üzerine C.G., arkadaşı Uzunoğlu'nu bıçaklayarak yaraladı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış