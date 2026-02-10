İzmir'de çöp bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

- İzmir'in Bergama ilçesinde bir atık yönetim tesisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.
- Olay, işçilerin çöp ayrıştırma bandında bulduğu cesedin ihbar edilmesiyle ortaya çıktı.
- Jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Armağanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde kan donduran bir olay yaşandı.
İddiaya göre, tesiste çalışan işçiler tarafından, çöp ayrıştırma bandı üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.